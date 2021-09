De Warmste Week 2023 komt naar Brugge

Dit jaar strijkt de Warmste Week in december neer in Mechelen. Maar over 2 jaar, in 2023, zal Brugge het toneel worden van de solidariteitsactie van de VRT. Volgend jaar is eerst Hasselt nog aan de beurt.

Het thema van deze editie "Kunnen zijn wie je bent" zal doorgetrokken worden de komende 3 jaar, ook in Brugge. "We zullen goede doelen en allerlei projecten vooropstellen, die tolerantie bevorderen en mensen stimuleren om gelijke kansen te geven. Uiteraard zijn daar ook financiële acties aangekoppeld, waarbij we geld zullen inzamelen voor die goede doelen. Het thema sluit perfect aan bij het DNA van onze stad en bij de beleidsopties, die we ondersteunen om van Brugge een warme en solidaire stad te maken", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De kans is groot dat de Warmste Week in 2023 op 't Zand zal plaatsvinden. Tijdens deze editie komen er ook in Brugge al enkele randactiviteiten om de stad mee op te warmen richting 2023. Lotus Li uit Brugge is dit jaar één van de 21 ambassadeurs van De Warmste Week. Voor haar is vertegenwoordiging van mensen met Aziatische roots in Vlaanderen heel belangrijk. Bij Start Je Dag Radio 2 West-Vlaanderen legt Lotus uit waarom het thema "Kunnen zijn wie je bent" van zo'n belang is: