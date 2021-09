Defensie: "Als we een dag langer in Kaboel waren gebleven, waren er Belgische slachtoffers gevallen"

Operatie Red Kite is al enkele weken achter de rug en nu heeft de legerstaf een evaluatie gemaakt. Die is ondanks de complexiteit en de grote risico's positief. "De operatie was een succes en we hebben tegen de achtergrond van opeenvolgende crises en operaties de weerbaarheid van onze organisatie kunnen bewijzen", zo zei stafchef en admiraal Michel Hofman.