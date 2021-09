Werken aan het spoor tussen Gent en Brugge: West-Vlaamse supporters langer onderweg naar WK wielrennen 

Wie zondag met de trein naar Antwerpen wil gaan om er de start van het WK wielrennen bij te wonen, vertrekt best wat vroeger. Want door werken aan de sporen zullen er dit weekend geen treinen rijden tussen Brugge en Gent-Sint-Pieters. Wie van Oostende of Brugge komt, kan dus geen rechtstreekse trein nemen naar Antwerpen. Tussen Brugge en Gent rijden er vervangbussen. Maar reizigers kunnen ook omrijden via Lichtervelde, waardoor je wat langer onderweg zal zijn. Vanuit Oostende naar Antwerpen bijvoorbeeld mag je rekenen op een reistijd van 2,5 uur.

De werken komen ongelegen nu het WK wielrennen plaats vindt in Vlaanderen. Dat beseft ook spoorwegbeheerder Infrabel. "Maar het is onbegonnen werk om die grote ingrepen, die al 3 of 4 jaar gepland staan, uit te stellen", zegt Steffie Geysens van Infrabel. "Tussen Brugge en Gent wordt er een derde en vierde spoor aangelegd. We werken daarom aan de bovenleiding in Beernem, maar voeren ook kabelwerken uit op dat traject. In Hansbeke bij Deinze worden de perrons verder afgewerkt. In één weekend proberen we zoveel mogelijk onderhouds- en seininrichtingswerken uit te voeren." Ook tijdens het weekend van 9 en 10 oktober zal er geen treinverkeer mogelijk zijn tussen Brugge en Gent-Sint-Pieters. Meer informatie vind je op de site of de app van de NMBS.