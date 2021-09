Druivenoogst start in Limburg: Een strijd tegen schimmels, en soms ook tegen spreeuwen

Bij de wijndomeinen Schorpion, Genoelselderen en Sassenbroek is de pluk al aan de gang, in Aldeneyck beginnen ze er morgen aan.

Door de vele regen afgelopen zomer heeft een schimmel in een aantal wijngaarden lelijk huis gehouden. Dat is onder meer zo bij Schorpion in Kortessem en Wijnkasteel Genoelselderen. Andere wijndomeinen zijn er beter uit gekomen. Onder meer in Sassenbroek, maar ook in Aldeneyck ziet het er vrij goed uit. Karel Henckens: "Ik heb wel een paar percelen waar we minder gaan oogsten, bij de Pinot Noir is dat. Maar de Pinot Gris en Pinot Blanc en de Chardonnay, die zien er goed uit."