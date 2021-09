Dubbele garage naast woning in Westerlo brandt volledig uit

Rond 12.30 uur ontstond er een brand in een vrijstaande woning in Hoog Heultje in Westerlo. De garage van de woning vatte vuur. Omwille van medische redenen van een bewoner stonden er verschillende zuurstofflessen in de garage. Sommige daarvan zijn ontploft. Zuurstof op zich is niet brandbaar, maar die zuurstof wakkerde wel de brand aan waardoor de schade aan de woning groot is. De dubbele garage is uitgebrand en de rest van de woning heeft rookschade opgelopen.

De bewoners lagen te slapen toen de brand uitbrak. Hun dochter was afwezig. De bewoners werden gewekt door buren die op het raam klopten. Het echtpaar raakte niet gewond maar is wel aangedaan door de feiten. Ze worden opgevangen in de ziekenwagen. Nadien zullen ze onderdak krijgen bij familie.