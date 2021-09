Britse premier Johnson heeft boodschap voor Franse president Macron over duikbotenrel: "Donnez-moi un break"

De duikbotenrel gaat maar door: sinds de aankondiging van het AUKUS-pact vorige week donderdag, is er elke dag wel een politicus die er zijn mening over geeft. De Britse premier Boris Johnson is al het gedoe duidelijk beu.

Johnson, op bezoek in de VS, sprak de pers toe in de Amerikaanse hoofdstad Washington en had een duidelijke boodschap voor de Franse president Emmanuel Macron. Die moet maar eens over zijn woede over het pact en vooral het gemiste duikbotencontract heenkomen, vindt Johnson.