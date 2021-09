Europese ruimtevaartorganisatie ESA zoekt scenaristen voor kortfilm over ruimtereizen

Zes filmfestivals, waaronder Film Fest Gent, hebben een oproep gelanceerd waarin ze scenaristen vragen ideeën voor een kortfilm over Europese ruimte-exploratie te pitchen. Dat kan gaan van "een animatiefilm op de manen van Mars, een documentaire over de ExoMars rover of een coming-of-agefilm over een Marsmeisje dat terug naar Aarde reist om haar roots te ontdekken", zo luidt het in de oproep.