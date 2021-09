AZ Alma Eeklo verzamelt alle info over patiënt op digitaal platform: "Niemand wordt nog van kastje naar de muur gestuurd"

"Als een patiënt opgenomen is, wil zowel hij of zij als de familie op de hoogte zijn van zijn of haar toestand. Bezoekers, de ombudsdienst en patiëntenbevragingen maakten het duidelijk dat het voor de verschillende partijen moeilijk was om de juiste informatie te achterhalen, laat staan wie het aanspreekpunt was", legt hoofdverpleegkundige Marleen Van De Woestyne uit. "Ze voelden zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Dat zorgde voor frustraties en gaf de indruk dat verpleegkundigen van niets wisten." Vier jaar geleden begonnen ze in AZ Alma daarom al met het ineenknutselen van een magneetbord. En dat is intussen verder ontwikkeld tot een digitaal informatiebord.