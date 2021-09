Firma De Kock wil opnieuw aan zandwinning doen in zandgroeve van Neerijse

Het bedrijf gaat ook de communicatie verbeteren naar de buurtbewoners toe. "We hebben in het verleden te weinig gecommuniceerd naar de omwonenden", zegt De Kock. "En dus gaan we nu duidelijk uitleggen wat onze bedoelingen zijn. We hebben een brief bezorgd aan alle omwonenden. We hebben ook een website gemaakt waarin wordt uitgelegd op welke manier we gaan ontginnen, welke maatregelen we gaan nemen om zo weinig mogelijk overlast te creëren, enzovoort."