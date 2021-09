Gaan nieuwe blikjes van Coca-Cola sneller stuk? "Het is ook niet de bedoeling dat je ze laat vallen"

Volgens Tania waren de vorige blikjes steviger; die kregen wel eens een deuk, maar meer niet. De nieuwe blikjes zijn veel kwetsbaarder. "Ze scheuren vooral aan lipje. Vroeger moest je veel kracht zetten om het te openen, nu gaat het veel sneller open."

Wanneer De Inspecteur een oproep lanceert met de vraag of er nog meer mensen problemen ondervinden met het nieuwe blikje, regent het verhalen. Conny Versmissen heeft het al drie keer meegemaakt: "Eén blikje ontplofte terwijl ik het uit de ijskast haalde, heel de kamer vol spuitcola. Een ontplofte in de ijskast en eentje in de verpakking." Elien Quartier zegt dat haar supermarkt het personeel al heeft gewaarschuwd. Ze moeten voorzichtig zijn bij het in- en uitladen van de blikjes. "Omdat ze al frequent schade hadden."

Lichter blikje beter voor het milieu

De hoge smalle blikjes, ook wel slim cans genoemd, worden het nieuwe standaardformaat. "Enerzijds uit marketingoverwegingen: het nieuwe design springt meer in het oog," zegt Laura Brems van Coca-Cola België en Luxemburg. Maar er is ook minder materiaal nodig. "Ze zijn gemaakt uit aluminium en ze zijn dus lichter. Dat betekent minder impact op het transport." De blikjes bestaan ook voor een deel uit gerecycleerd materiaal.

Voorzichtig zijn is de boodschap

Volgens Brems zijn de nieuwe blikjes uitgebreid getest. "We hebben zelf nog geen klachten gehad. Het is natuurlijk ook niet de bedoeling om de blikjes vanop één meter hoogte te laten vallen." Coca-Cola vindt dan ook dat de valtest van De Inspecteur niet relevant is.

Het klopt volgens haar wel dat de blikjes misschien iets gevoeliger zijn doordat ze van dunner aluminium gemaakt zijn. En dan is er volgens de producent een simpele oplossing: "De kwaliteit is zeker voldoende, dus moeten we misschien allemaal iets voorzichtiger zijn."