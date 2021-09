30.000 liter melkwei voor matten(taarten) per week weggegooid, Geraardsbergen wil die hergebruiken

Een mattentaart is hét streekproduct van Geraardsbergen en is een luchtig gebakje gemaakt uit bladerdeeg dat gevuld is met matten. "Matten" zijn gemaakt van gestremde melk. Wat overblijft is de melkwei, een soort zurig restant. Maar het maken van die matten is duur en het proces duurt lang. Volgens de mattentaartenboeren blijft er vaak meer wei over dan er matten uitgehaald worden.