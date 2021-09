Louis Tobback pleitbezorger van WK in Leuven: "Antwerpen? Daar waren te veel werken en het is de kostprijs waard" 

Volgens Tobback gaat het wereldkampioenschap Leuven op de kaart zetten. "Ik lees gisteren in de krant dat het de stad 1,5 miljoen kost. Nu, als je daar alle logistieke kosten bij telt zoals personeel, politie enzo, dan kom je waarschijnlijk aan 3 à 4 miljoen. Maar ik ben er van overtuigd dat het dat waard is. Je gaat drie dagen lang beelden krijgen van Leuven vanuit de helikopter en dat betekent toch wel wat voor een stad als Leuven. De hele wereld kent Brugge al maar Leuven niet. Zoals een Brits journalist schreef in een weekblad: "Leuven is the best kept secret of Belgium". Ik denk dat het veel toeristen gaat aantrekken."