Hevige dakbrand in Wilrijkse woning: zolder vernield en dakwerker naar ziekenhuis

Kort na 10 uur is er een brand ontstaan in een rijwoning aan de Koning Leopoldstraat in Wilrijk. De zolder vatte er vuur bij dakwerken, wat voor veel rookontwikkeling zorgde.

De brandweer heeft eerst geprobeerd om de brand langs binnen te blussen. Om de brand volledig te doven, moesten zij gaten in het dak maken. De zolder is volledig uitgebrand en de houten vloer staat op instorten. De woning is daarom onbewoonbaar.

Eén dakwerker raakte bevangen door de rook en is overgebracht naar het ziekenhuis. De bewoners konden op tijd uit het huis geraken en raakten niet gewond. Voor de bluswerken was de straat even afgesloten.