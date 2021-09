Honderden arbeiders Arcelor Mittal leggen spontaan werk neer

Het bedrijf maakte ondanks de lockdown toch heel wat winst. “Des te beter”, aldus Rizzo. “Maar wij willen dan ook wel een deel van de taart. Dat gaat dan niet alleen om het financiële. Er moet ook wat gedaan worden aan infrastructuur, zoals de douches.”

Door de spontane actie lagen enkele productielijnen bij Arcelor Mittal Gent stil, maar de werking van het bedrijf kwam niet in het gedrang. De directie kwam luisteren naar de bekommernissen van de arbeiders. “Een aantal van die zaken waren bij ons gekend, een aantal andere zijn nieuw voor ons”, zegt HR-verantwoordelijke Frouke Lambert. “Het is belangrijk dat wij als directie luisteren en de bezorgheden capteren, en dan in dialoog gaan en kijken hoe we het in de toekomst verder aanpakken.”