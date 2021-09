Jelle Veyt zwaait met Dendermondse vlag op top van Kilimanjaro: "Kon 10 minuten niets zeggen door het huilen"

Jelle Veyt uit Dendermonde wil in elk continent op eigen kracht de hoogste berg bereiken, en die dan ook beklimmen. De zogenaamde "7 summits". Na Europa, Azië en Oceanië kan hij nu ook Afrika van z'n lijstje afvinken, want hij vertrok in juli met de fiets richting Tanzania en heeft daar zonet de Kilimanjaro beklommen. "Je werkt daar maanden of zelfs jaren naartoe. Eenmaal je dan op die top staat, is dat natuurlijk een heel emotioneel moment", vertelt hij na.

In maart moest Veyt nog een einde maken aan zijn roeitocht richting Miami, over de Atlantische Oceaan, omdat hij te zeeziek was. Binnenkort onderneemt hij een nieuwe poging om de summit in Noord-Amerika te voltooien.