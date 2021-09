Klein vliegtuig neergestort in de buurt van de luchthaven in Kiewit, piloot is overleden

In een veld vlak naast de luchthaven van Kiewit bij Hasselt is een klein sportvliegtuig neergestort. De piloot is overleden.

"Deze namiddag rond 16.30 uur zijn we verwittigd dat er in de buurt van de luchthaven van Kiewit een vliegtuig is neergestort. We zijn samen met de medische diensten ter plaatse gegaan. De piloot is helaas overleden", meldt Dorien Baens van de politie van Hasselt.