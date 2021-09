De Warmste Week-ambassadeurs  in "Laat": "Ik schaamde me over mijn financiële thuissituatie"

"In het middelbaar schaamde ik me over mijn financiële thuissituatie en van waar ik vandaan kwam", zegt Stéphan Tanganagba in "Laat". "Op school werd nooit gesproken over hoe je dat moet leren accepteren." Door zo'n project op poten te zetten zou het veel jongeren én ouderen een stuk verder helpen. Voor Gloria Monserez gaat het vooral over het vrouw zijn op straat en op de werkvloer.