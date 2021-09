Leger blijft voor onbepaalde duur hulp bieden in Waalse overstromingsgebieden

Zo'n 200 militairen zijn nu nog elke dag actief in de Waalse rampgebieden. Leden van de genie helpen bij het puinruimen, andere militairen staan in voor het bereiden en uitdelen van maaltijden. Normaal zou die taak op 8 oktober afgerond worden. "Voor het koken is intussen een privébedrijf gevonden dat die taak zal overnemen, samen met het Rode Kruis. Maar om zeker te zijn dat alles vlot blijft verlopen, zullen onze militairen daar nog blijven zolang als het nodig is", zegt de woordvoerder van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).