Leiders van VS, Japan, Australië en India houden "Quad"-top tegen groeiende Chinese invloed in Verre Oosten

Dat alles is niet nieuw, maar komt nu wel in een stroomversnelling terecht. Vorige week kondigden de leiders van de VS, het VK en Australië een andere, maar gelijkaardige alliantie aan, de AUKUS en ook die is gericht tegen Chinese invloed in de regio, maar op een aanvullende manier.

Beide allianties passen in de "pivot to Asia", de heroriëntering naar het Verre Oosten die president Barack Obama enkele jaren geleden aankondigde. Dat was echter slechts een formele bevestiging van een heroriëntering van het buitenlands beleid van de VS die al een tijd aan de gang was. Een groot deel van de economische dynamiek vindt plaats in Oost-Azië en Zuid-Azië, de regio van de Indo-Pacific dus met China, Japan, Zuid-Korea, Zuidoost-Azië en landen als India en Bangladesh. Dat wordt de prioriteit van Amerika, eerder dan Europa of het Midden-Oosten zoals in het verleden. De transatlantische NAVO zal dan wel belangrijk blijven, Europa zal toch meer en meer van onder de Amerikaanse paraplu moeten komen en een eigen beleid gaan voeren, ook in het Verre Oosten.