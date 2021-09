Limburg en Euregio Maas-Rijn gooien alles in de weegschaal om Einstein telescoop binnen te halen

Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. "Het is een lang traject dat ook nog moet ontwikkeld worden. Nog niet alles wat voor die telescoop nodig is, is al beschikbaar. Bedrijven en instellingen zijn nog altijd bezig met het ontwikkelen van materialen en procédés. Europa is het geld aan het verzamelen om het allemaal in orde te krijgen. Wij moeten zorgen dat we over een tweetal jaren volledig klaar zijn met ons dossier wanneer Europa de beslissing neemt over de locatie. De bouw zal uitgevoerd worden eind van dit decennium en in 2030-31 zal de telescoop in werking moeten treden. Hij zal gedurende een 50-tal jaren kunnen draaien."