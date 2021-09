Mama uit Mol vindt quarantaineregels absurd: "Mijn zoon heeft al meer in quarantaine gezeten dan op school"

Vandaag overlegt minister van onderwijs Ben Weyts samen met de onderwijskoepels, vakbonden en virologen over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen in scholen. Kora-Li Melis uit Mol hoopt dat de quarantaineregels aangepast of zelfs afgeschaft worden. Haar zoon zit in het 4de leerjaar en heeft al meer in quarantaine gezeten dan op school.



Nu is het zo, dat als in een klas 2 of meer kinderen besmet raken binnen de twee weken, de hele klas in quarantaine moet. Ook als een léérkracht positief test op corona, moet de hele klas thuisblijven. Daardoor zitten 3 weken na de start van het nieuwe schooljaar al heel wat klassen in quarantaine. Dat zorgt voor veel frustratie en daarom schreef Melis een open brief naar ministers Ben Weyts, Wouter Beke en Benjamin Dalle. "Ik voel me moe, gefrustreerd en boos. Op deze manier wordt onze kinderen het recht op kwalitatief onderwijs afgenomen. Bovendien is het niet vanzelfsprekend om elke keer voor opvang te zorgen als hij opnieuw in quarantaine moet", zegt ze.