Man die politiemensen aanviel in Sint-Jans-Molenbeek, krijgt enkelband

De man, die al eerder in aanraking kwam met de politie, is nu voor de onderzoeksrechter verschenen. Die heeft hem in verdenking gesteld en aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid ten aanzien van politieambtenaren, ongewapende weerspannigheid, bedreigingen door gebaren of zinnebeelden met een aanslag op personen waarop een criminele straf is gesteld. De man is onder elektronisch toezicht geplaatst. Hij hoeft dus niet naar de gevangenis, maar kan zijn voorhechtenis thuis uitzetten. Later kan er een proces volgen, waarop de man een straf kan krijgen.