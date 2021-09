MijnMarkt in Heusden-Zolder komt pas terug in maart

Op woensdag 9 maart 2022 is de markt terug. Het lokaal bestuur en de marktcommissie kozen bewust voor een heropening in maart. Dan is de winterperiode achter de rug en zijn de omstandigheden het beste. De markt zal een nieuwe indeling krijgen en een nieuwe naam. De eerste 1.000 bezoekers zullen dan ook een herbruikbare tas cadeau krijgen.