Motorrijder in levensgevaar na botsing met auto in Schilde

Rond 15.20 uur is een zwaar verkeersongeval gebeurd op de Bethaniëlei in Schilde. Een auto botste er met een motor. De motorrijder raakte levensgevaarlijk gewond en is overgebracht naar het UZA. Het gaat om een 62-jarige man uit Vosselaar. De bestuurder van de auto is ook overgebracht naar het ziekenhuis.

De precieze oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Het ongeval gebeurde in een bocht waar geen zijstraten zijn. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse. De rijbaan werd afgesloten tussen de Waterstraat in Schilde en de Kerklei in Sint-Job-in-'t-Goor. De hinder duurde er tot iets over 19 uur, dan werd de weg er weer vrijgegeven.