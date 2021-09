Nieuw bezwarend materiaal gevonden in onderzoek naar Vlaamse acteur die verdacht wordt van kindermisbruik

Eind juli raakte bekend dat een Vlaamse acteur, bekend van meerdere kinderseries en -films, verhoord was in het kader van een onderzoek naar de verkrachting van minderjarigen. Dat onderzoek kwam er op basis van informatie die de krant Het Laatste Nieuws aan het gerecht had overgemaakt. De krant had de man, in samenwerking met een Nederlandse undercoverjournalist, maandenlang gevolgd. In enkele filmpjes die de undercoverjournalist stiekem kon opnemen, vertelde de man dat hij seks had gehad met minderjarige jongens die hij had benaderd via het internet.