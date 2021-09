Nu ook vaccinatiecentrum aan de VUB: "Zoveel mogelijk vaccineren zodat onze lessen zonder mondmasker kunnen doorgaan"

"De vaccinatiegraad is bijzonder laag in Brussel en we willen die omhoog krikken, niet alleen bij onze studenten maar ook bij onze medewerkers en omwonenden", vertelt Dirk Devroey van de VUB. "Daarom hebben we een vaccinatiecentrum geopend. We merken dat vooral de ouderen in Brussel gevaccineerd zijn en in mindere mate de jongeren. We willen ervoor zorgen dat onze lessen opnieuw normaal kunnen doorgaan zonder mondmasker in een vol auditorium en daarom moeten we vaccineren."