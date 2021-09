Mondmasker verdwijnt vanaf 1 oktober voor middelbare scholieren en leerkrachten in Vlaanderen

Vanaf 1 oktober moeten scholieren in het secundair onderwijs in Vlaanderen geen mondmasker meer dragen op school. Dat is vanavond beslist in het onderwijsoverleg. Voor leerlingen in het basisonderwijs was een mondmasker al langer niet meer nodig. Ook leerkrachten (zowel basis- als secundair onderwijs) mogen dan het mondmasker thuis laten. In het Nederlandstalige onderwijs in Brussel blijft de mondmaskerplicht voorlopig wel van kracht.