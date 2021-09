Ontsnapte verdachte van moord op homoseksuele man in Beveren is terecht

De 16-jarige jongen die afgelopen weekend ontsnapte uit de gesloten inrichting in Wingene is terecht. Dat bevestigt zijn advocaat Dirk De Maerschalck. Of de jongen zichzelf heeft aangegeven of opgepakt werd, is niet duidelijk. De Maerschalck wil er nog niet meer over zeggen, want hij wil eerst met zijn cliënt spreken. De jongen wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de moord op een homoseksuele man in Beveren.