Ook volgend jaar plantenhotel in bib UGent: "Na groot succes, want alle planten hebben het overleefd"

Aan het einde van vorig schooljaar, opende de Gentse universiteit een plantenhotel. Kotstudenten die in de zomervakantie wegtrokken uit Gent en niet meer voor hun planten konden zorgen, mochten hun planten binnensteken in de bibliotheek van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. "In totaal kregen we ongeveer 150 planten binnen, van zo'n 50 studenten. Het was een groot succes en we kregen heel veel positieve reacties", vertelt bibliothecaris en initiatiefnemer Paul Buschmann. "Daarom hebben we besloten om het plantenhotel ook volgende zomer te openen."