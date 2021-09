Opgepakte 14-jarige ontsnapt langs raam uit Mechels politiekantoor

De verdachte is een minderjarige uit Brussel, hij werd samen met een meerderjarige kompaan opgepakt na een melding van diefstal in de Stationsstraat in Mechelen.

"Tijdens de administratieve afhandeling is hij via het raam op de binnenplaats van ons commissariaat terechtgekomen. Van daaruit heeft hij de site kunnen verlaten", vertelt Dirk Van de Sande van de lokale politie Mechelen-Willebroek. "De betrokkene is geïdentificeerd - we kennen hem - en is geseind voor opsporing. Uiteraard wordt het onderzoek verdergezet. "

De politie gaat grondig onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren en er komen ook maatregelen om dit in de toekomst te vermijden.