Dokter Devroey wil liefst volgende 2 weken geen kinderen onder 12 jaar uit Hoeilaart in Overijse

"Gisterenavond heb ik het nieuws vernomen en dat kwam toch wel als een verrassing", vertelt Stefanie Larou, voorzitter van dansschool Xplosion Dance. "In Hoeilaart geven we dansles aan volwassenen, die kunnen dus doorgaan, maar in Overijse geven we les aan kinderen, jonger dan 12 jaar. Velen daarvan komen uit Hoeilaart. Er zit dus niks anders op dan de deelnemerslijst na te kijken en kinderen uit Hoeilaart af te bellen."

De maatregel brengt Larou in een moeilijke situatie: "Kinderen uit Overijse mogen les komen volgen, kinderen uit Hoeilaart niet. Ik vind het een gekke maatregel. Ook voor de kinderen is dat niet fijn. Ze hebben heel even hun hobby's mogen hervatten en nu staan die weer on hold. Online les geven is geen optie, want dat werkt niet bij zulke jonge kinderen. Vrijetijdsbesteding van kinderen is belangrijk, laat die kinderen hun leven leiden en hun ding doen. Het merendeel van de volwassenen is gevaccinneerd, en kinderen zelf worden niet echt ziek van corona. Mijn dochtertje heeft zelf corona gehad deze zomer en zij was helemaal niet ziek."