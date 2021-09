Parkeerverboden in Antwerpen ter voorbereiding van het WK Wielrennen: "Goed opletten waar je parkeert om takelen te vermijden"

Vanaf morgen let je in Antwerpen het best op waar je parkeert als je in het centrum moet zijn. De voorbereidingen voor het WK Wielrennen zijn volop aan de gang en op verschillende plaatsen langs het parcours en aan de start zullen er zones parkeervrij zijn. "Kijk vooraf goed na waar er parkeerverboden zijn om te vermijden dat je auto wordt getakeld", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.