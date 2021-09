Planetoïde vernoemd naar Herman Ghyoot, één van de oprichters van de volkssterrenwacht Beisbroek

Herman Ghyoot is 80 jaar en stopte onlangs als lid van de raad van bestuur van de Volkssterrenwacht. Hij was er 21 jaar lang voorzitter en zijn collega’s bezorgen hem nu een heel bijzonder afscheidscadeau: een planetoïde. Dat is eigenlijk simpelweg een stuk materie dat rond de zon beweegt.

Dat de planetoïde nu vernoemd wordt naar Ghyoot is best uitzonderlijk te noemen. Er zijn maar enkele mensen in België, die die eer kregen, zoals Armand Pien, die vroeger weerman was bij de VRT. "Mijn collega, die voorzitter was van de Vereniging voor Sterrenkunde, kreeg ondertussen ook al een planetoïde met zijn naam. De mede-stichters van de volkssterrenwacht Beisbroek hebben die eer pas gekregen wanneer zij helaas al overleden waren. Nu kan ik er nog wat van genieten", vertelt Herman Ghyoot.