Poolse regio rond Kielce onder EU-druk niet langer LGBT-vrije zone

Midden juli startte de Europese Commissie een inbreukprocedure op tegen Polen, omdat verschillende gemeentes en regio's zich hadden uitgeroepen tot zones waar de "LGBT-ideologie" geen plaats heeft. Dat gebeurde ook in de provincie Święty Krzyż, met Kielce als hoofdstad.

Voor de Europese Commissie is hiermee het niet-discriminatiebeginsel geschonden, op grond van seksuele geaardheid. De Commissie stuurde daarom een ingebrekestelling naar Warschau. Brussel schortte ook de onderhandelingen op met vijf van de betrokken regio's over de betalingen uit een steunfonds.

Maandag staat een gelijkaardige stemming gepland in de provincie Klein-Polen, met Krakau als hoofdstad.

Sinds 2019 hebben ruim honderd lokale besturen in Polen een resolutie aangenomen waarmee ze zich tegen de zogenaamde LGBT-ideologie kanten of uitspreken voor een "charter van familierechten". Samen vertegenwoordigen die honderd besturen, die zich vooral in het zuiden en het oosten van het land bevinden, een derde van het Poolse grondgebied.