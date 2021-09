Primeur in Oost-Vlaanderen: AZ Maria Middelares bestrijdt prostaatkanker met radioactieve stof

De primeur om prostaatkanker met een radioactieve stof te bestrijden is in Oost-Vlaanderen voor AZ Maria Middelares in Gent. In België ging de eer naar AZ Groeninge in Kortrijk, dat samen met Maria Middelares in het E17-Ziekenhuisnetwerk zit. De radioactieve stof is Lutetium-177. De samenstelling van die stof is zodanig dat ze zich kan binden aan de specifieke structuur van de prostaatkankercel. Het gevolg is dat de behandeling heel gericht is, en weinig of geen goede cellen vernietigt.