Provincie Luik breidt gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) uit

Vanmorgen heeft de Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) aan de Franstalige commerciële omroep Bel RTL gezegd dat de coronapas mogelijk in heel Wallonië wordt ingevoerd. Volgens haar bestaat daarover een consensus in de Waalse regering. "Ja, ik denk dat iedereen weet dat we naar een CST gaan", aldus Morreale.



"Het Covid Safe Ticket wordt door veel organisatoren in de horeca en in de evenementensector gevraagd", zegt de Waalse minister. "In de cultuursector wordt hij zelfs reeds toegepast voor de regelgeving van kracht is. Ik denk dat dit de mensen geruststelt en bijdraagt aan een veilige gezondheidstoestand." In de andere Europese landen waar een coronapas is ingevoerd, "verliep dat zeer harmonieus", geeft Morreale nog mee.

Over de eventuele invoering van het Covid Safe Ticket in de Vlaamse Rand rond Brussel heeft de Vlaamse regering nog geen beslissing genomen.