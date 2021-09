Quarantaineregels voor kinderen jonger dan 12 worden soepeler: dit verandert er

In het secundair onderwijs verandert er niets. In tegenstelling tot in het lager onderwijs zijn de meeste scholieren daar gevaccineerd. "Daar was het niet zo dat hele klassen meteen in quarantaine moesten", legt Vandenbroucke uit. "Als een scholier in het middelbaar onderwijs besmet is, gaat men onderzoeken wie de hoogrisicocontacten van die scholier zijn en worden die individueel aangesproken."

Scholieren in het middelbaar moeten alleen in quarantaine als ze niet gevaccineerd zijn. Wie gevaccineerd is, wordt getest, en als die test negatief is, hoeft quarantaine uiteraard niet.