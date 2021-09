INTEGRAAL: reactie van 3M op Pano "Omgeving verwaarloosd" 

"Wij hebben geïnvesteerd en blijven investeren in technologie om essentiële moderne producten te maken en tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk te beheren door lozingen te beperken. Zoals we met de PFAS-PFOS onderzoekscommissie hebben gedeeld, heeft 3M onlangs extra zuiveringscapaciteit bijgebouwd. Uit recente steekproeven blijkt dat de extra zuiveringscapaciteit en andere maatregelen het gehalte aan PFOS en andere PFAS in onze lozingen aanzienlijk hebben verminderd.



Wij hebben ook begrepen dat een verdere verlaging van de lozingslimieten voor deze materialen tot de mogelijkheden behoort. 3M zet zich in voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van een extra “ state of the art” waterzuiveringsinstallatie met de laatste wetenschappelijke toptechnologie waarmee vrijwel alle PFOS en bijna alle andere PFAS uit het afvalwater van de 3M-fabriek in Zwijndrecht zullen worden verwijderd. 3M is reeds geruime tijd bezig met dit waterzuiveringsprogramma, en zal met de omgevingsinsanties verdere besprekingen aangaan over het verdere tijdschema van deze procescontrole."