Sportoase Groot Schijn geopend in Deurne: "Zowel voor watersport, ijssport, fitness en gezondheid"

Op 2 en 3 oktober volgt het grote openingsweekend van het nieuwe sportcomplex. Vanaf dan kunnen Antwerpenaren er terecht voor allerlei soorten sporten, zoals zwemmen, fitnessen, schaatsen en ijshockey. "Ik nodig alle Antwerpenaren uit om zo snel mogelijk eens te komen. Hier beleef je sport zoals nergens anders", zegt De Wever.



"Een project van deze schaal staat niet meteen op de planning voor nog andere plaatsen in Antwerpen. Zwembaden blijven een pijnpunt, want het is een bijzonder dure aangelegenheid. Maar het is wel iets wat mensen ongelooflijk op prijs stellen. Dit soort van sportcomplex is, zelfs voor Vlaanderen, ongezien", aldus De Wever.