Vijftig jaar geleden stal "Limburgse Robin Hood" schilderij van onschatbare waarde, waarna hij live naar de radio belde

Aanvankelijk ging het Roymans voor de wind en wist hij “De Liefdesbrief” succesvol verborgen te houden. Eerst in een koffer begraven in een bos - tot het begon te regenen, vervolgens in een kussensloop onder de matras van zijn bed in hotel Soetewey in Heusden-Zolder, waar hij als kelner aan de slag was en verbleef. “Intussen was de kunstroof wereldnieuws geworden”, aldus Meuris. “Tot in Amerika toe sprak men schande over de inbraak. Bovendien was iedereen het erover eens: deze diefstal was door topgangsters met kennis van zaken uitgevoerd (lacht).”