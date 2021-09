Witte rook bij Antwerp: Tribune 4 eindelijk goedgekeurd

Eindelijk witte rook op de Bosuil. De dag voor de thuiswedstrijd tegen Racing Genk heeft de club toestemming gekregen om de nieuwe tribune 4 volledig te openen. "Na een uitgebreide doorlichting en een grondige evaluatie van het dossier, dit in het belang van de algemene veiligheid en de veiligheid van elke supporter afzonderlijk, werd alles in het werk gesteld om dit positief advies te kunnen ontvangen", klinkt het op de clubwebsite. "We bedanken de bevoegde instanties alsook alle personen en partijen die aan het proces hebben meegewerkt."

De problemen met de nieuwe tribune sleepten al een tijdje aan. Onder andere de brandveiligheid en veiligheidsprotocollen waren niet in orde. Sommige bronnen spraken over nonchalance en nalatigheid, des te meer omdat het dossier laattijdig en onvolledig werd ingediend bij de instanties.

Omdat de vergunning uitbleef, konden maar 2.000 supporters toegelaten worden op de tribune, een fractie van de totale capaciteit. Dat zorgde voor veel woede en onbegrip bij de supporters, want de club verkocht 2 seizoenen lang abonnementen voor een niet-vergunde tribune. Daardoor moesten betalende abonnees noodgedwongen enkele wedstrijden missen. Wie uit de boot viel krijgt ter compensatie wel een gratis Europese thuiswedstrijd aangeboden.