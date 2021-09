Lokale vaccinatiepunten vervangen vaccinatiedorp in Antwerpen: "Voor wie nog geen eerste prik heeft gekregen"

Al bijna 84 procent van de volwassen Antwerpenaren is gevaccineerd. Daarom sluit het vaccinatiedorp op Spoor Oost in Antwerpen eind september de deuren. Wel worden nu enkele lokale vaccinatiepunten geopend in de stad. Vandaag opent het eerste punt in het Sint-Erasmusziekenhuis van ZNA. Op 30 september komt er ook één in het ZNA Stuivenberg. De vaccinatiepunten zijn bedoeld voor mensen uit Antwerpen, Borsbeek, Wommelgem, Stabroek en Schoten die nog geen eerste prik hebben gekregen, en die er toch nog één willen.

"Het vaccinatiepunt in het Sint-Erasmusziekenhuis ligt een beetje buiten het ziekenhuis. De locatie is kleiner omdat we geen 10.000 mensen per dag moeten vaccineren", zegt Geert Van de Voorde, voorzitter van de Eerstelijnszone Antwerpen op Radio 2 Antwerpen.