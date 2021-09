Verenigde Naties maken 45 miljoen dollar noodhulp vrij om ineenstorting van Afghaanse gezondheidszorg te voorkomen

Volgens Martin Griffiths, het hoofd van de afdeling Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties, is de situatie in Afghanistan dramatisch. Geneesmiddelen en medisch materiaal zijn zo goed als opgebruikt en veel artsen en verplegers zijn of gevlucht of zijn al lang niet meer betaald.

Los van het oorlogsgeweld is er een economische crisis, is de oogst grotendeels mislukt en woedt er ook een coronacrisis. Volgens de WHO zijn zeven van de 37 ziekenhuizen waar coronapatiënten worden verzorgd, gesloten, net als testcentra. In totaal waren begin augustus 2,2 van de bijna 39 miljoen Afghanen gevaccineerd, maar door de crisis dreigen er nu 1,8 miljoen nieuwe vaccins ongebruikt achter omdat de infrastructuur of het personeel er niet is.