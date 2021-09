Meer en meer mensen starten met eigen zaak na hun pensioen: "Het houdt me jong"

Zo'n 25.000 zelfstandigen werken in bijberoep en combineren hun zaak dus met een job in een ander bedrijf. En er zijn nu ook al zo'n 10.000 mensen die na hun pensioen nog een zaak hebben opgestart. Luc Motmans uit Hasselt is een van hen. Hij werkte voor zijn pensioen als accountmanager bij een uitzendkantoor in Mechelen, nu geeft hij massages in bedrijven en werkt hij als stresscoach: "Het houdt me jong, fit en flexibel, en ik vind het ook een maatschappelijke meerwaarde. Ik ben altijd een 'zorger' geweest. Ik geloof in een evenwicht tussen lichaam en geest, dus een gezonde geest in een gezond lichaam."