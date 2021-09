VS wil nog eens 500 miljoen vaccins doneren aan armere landen

De VS kondigde in juni al aan dat het land 500 miljoen dosissen zal doneren. Nu komen daar 500 miljoen nieuwe dosissen bovenop. De VS zal de vaccins tegen kostprijs aankopen en via het COVAX-programma verdelen. COVAX is een programma van de Verenigde Naties en partners dat ook ontwikkelingslanden toegang geeft tot vaccins tegen COVID-19.