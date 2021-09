"Vulkaanuitbarsting op Canarische eiland La Palma kan nog enkele maanden duren"

De vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland La Palma kan nog meer dan 80 dagen of bijna 3 maanden duren, zeggen experts. Sinds afgelopen zondag stroomt er onophoudelijk lava van de vulkaan Cumbre Vieja naar beneden, in de richting van de zee. Intussen is al meer dan 150 hectare bedolven onder de lava. Duizenden inwoners werden intussen geëvacueerd. Bekijk hierboven de laatste stand van zaken in een reportage uit "Het Journaal".