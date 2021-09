Wel Jong Niet Hetero klaagt verlaging subsidies aan: "LGBTQ+ is geen prioriteit", minister Dalle countert kritiek

De minister zelf heeft echter beslist om de ondersteuning toch nog op te krikken tot 201.615 euro of 90 procent van het oorspronkelijke bedrag "omwille van het belang van het thema waar Wel Jong Niet Hetero rond werkt en begrip voor de impact van de organisatie". "Net daarom heb ik beslist een extra financiële inspanning te doen", aldus Dalle.

"Tegelijkertijd moeten we verantwoord omspringen met middelen die de overheid toekent en de procedures die zorgen voor een objectieve toekenning van overheidsmiddelen", legt Dalle verder uit. "Veel jongeren worstelen vandaag nog met hun geaardheid of identiteit, net daarom benadrukken we het belang van dit thema ook bij organisaties en doen we een extra inspanning voor Wel Jong Niet Hetero. Het belang van LGBTQ+ overstijgt ook één specifieke organisatie en is een uitdaging voor ons allemaal. We zullen de komende maanden verder in gesprek gaan met de organisatie over hun werking en hoe ze zich verder kunnen professionaliseren."