Wetenschapper Sofie Claerhout uit Kortrijk is een van de halvefinalisten van de PhD Cup

Er zijn moordzaken, die niet opgelost kunnen worden, als er bijvoorbeeld geen match is tussen het DNA van de verdachten en het DNA van de dader op de 'crime scene'. Maar met het doctoraat van onderzoeker Claerhout kan dat nu wel opgelost worden. "Via het Y-chromosoom in het DNA kunnen we die vastgelopen zaken oplossen. Het Y-chromosoom is een klein deeltje in het mannelijke DNA, dat van vader op zoon bijna exact hetzelfde wordt doorgegeven en dat generaties lang. Zo kunnen we het DNA van op de 'crime scene' linken aan de familie van de dader, zonder DNA van de dader zelf nodig te hebben."

Die manier van DNA-onderzoek werd nog niet toegepast bij onopgeloste moordzaken in België. "We worden beperkt door de wetgeving, waardoor we alleen maar mogen kijken naar identieke DNA-matches en niet naar familie. In Nederland is dat wel al gelukt bij bijvoorbeeld de zaak van Nikki Verstappen. Dus ik hoop dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) open staat om dat aan te passen, want het is veelbelovend om enkele vastgelopen moordzaken in België op te lossen", vertelt wetenschapper Claerhout bij Radio 2 West-Vlaanderen: