BEKIJK - In Jordaanse vluchtelingenkamp Zaatari herneemt "normale leven" zich na coronacrisis

In het Zaatari-kamp voor Syrische vluchtelingen in Jordanië hadden de inwoners erg te lijden onder de coronacrisis, toch herneemt stilaan het “normale leven” zich in het kamp. In Zaatari leven bijna 80.000 inwoners, het is het grootste vluchtelingenkamp in het Midden-Oosten. De helft van de inwoners zijn kinderen, die meer dan een jaar niet naar school konden gaan vanwege de corona-beperkingen. VRT NWS sprak ter plaatse met enkele inwoners.