Zonder Angela Merkel eindelijk de 21e eeuw in: hierover gaan de Duitse verkiezingen

Ontgoocheling zal er sowieso zijn bij de CDU en de radicalen op links en rechts. De CDU/CSU dreigt rond de tien procent te verliezen en achter de SPD terecht te komen. Dat is ronduit slecht. Als ze er toch nog in slagen de grootste te worden, zal dat hooguit tot opluchting leiden. Maar tegelijkertijd zullen tientallen parlementsleden en medewerkers beseffen dat ze hun kantoor in Berlijn moeten gaan leegmaken. De jaren na Merkel beginnen sowieso vanuit het dal voor de Duitse christendemocratie.

Ook de radicale partijen op rechts en links krijgen klappen. De AfD - de hit van de verkiezingen tussen 2015 en 2020 - is over het hoogtepunt heen. De partij vond geen thema om zich op te profileren: migratie was totaal afwezig in de campagne. Voor Die Linke is de kiesdrempel heel dichtbij. De partij spreekt niet meer aan, zelfs niet op linkse thema's: de Duitsers associëren de SPD tot 4 keer meer met sociale rechtvaardigheid. Zelfs de CDU wordt meer aanzien als de partij van de sociale rechtvaardigheid. En de proteststemmer zijn Die Linke al even kwijt aan AfD.

Bij de groenen wordt het ook een avond met een dubbel gevoel: waarschijnlijk gaan ze hun resultaat verdubbelen en op die manier de numerieke winnaar van de verkiezingen worden, maar het is dan weer ver verwijderd van wat het ooit in de peilingen was en had kunnen zijn: ze spelen uiteindelijk toch maar voor de derde plaats. Ze worden de winnaars met de geur van verlies.